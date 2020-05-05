"النقل" السورية تعلن تسهيلات للسوريين الراغبين بالعودة

قدمت وزارة النقل السورية تسهيلات للسوريين في الخارج الراغبين بالعودة إلى بلادهم.

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وأعلنت الوزارة، اليوم الثلاثاء، خفض أسعار التذاكر للطلبة السوريين الراغبين بالعودة على متن الخطوط الجوية السورية بنسبة 35%؜ ومن جميع الدول.

وأضافت وزارة النقل أن من لا يمتلك القدرة على دفع ثمن التذكرة بإمكانه تسديد قيمتها عند وصوله إلى دمشق، وذلك بعد التنسيق مع السفارة أو البعثة الدبلوماسية بكتاب تعهد.

وقالت الوزارة إن الخفض يأتي "مساهمة من الدولة السورية في تخفيف العبء لتكاليف رحلة العودة في هذه الظروف الخاصة لفئة الطلاب".

وكانت الوزارة أعلنت، الاثنين، وصول دفعة من السوريين من الإمارات العربية المتحدة، وسيخضعون لإجراءات طبية تشمل الحجر الصحي لمدة 14 يوما، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

أسامة يونس

المصدر: RT