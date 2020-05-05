526 إصابة جديدة بكورونا في الكويت والإجمالي 5804

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الثلاثاء عن تسجیل 526 إصابة جدیدة بفیروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 5804 حالات.

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وقال الناطق باسم الوزارة عبدالله السند إن الحالات المرتبطة بالسفر بلغت 6، وھي لمواطنین كویتیین قدموا من الولایات المتحدة ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخیرة.

وأضاف السند أن عدد الحالات الأخرى التي ثبتت إصابتھا بلغ 520 حالة، منھا حالات مخالطة لحالات مصابة بالفیروس، وأخرى قید البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطین لھم.

وتابع: "تم تسجیل 80 حالة لمواطنین كویتیین، و195 حالة لمقیمین من الجنسیة الھندیة، و76 حالة من الجنسیة البنغلادیشیة و66 حالة من الجنسیة المصریة، وبقیة الحالات من جنسیات أخرى".

وعن آخر المستجدات في العنایة المركزة خلال الـ24 ساعة الماضیة، أوضح السند أن المجموع الكلي للحالات التي تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة في العنایة المركزة 90 حالة، منھا 59 حالة مستقرة، و31 حالة حرجة.

المصدر: كونا