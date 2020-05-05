روسيا وتركيا تسيران الدورية الثامنة على طريق إم-4 في إدلب

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اليوم الثلاثاء، أن العسكريين الروس والأتراك سيروا الدورية المشتركة الثامنة على طريق ام-4 في إدلب، مشيراً إلى أن مسار الدورية تضاعف.

وجاء في بيان المركز: "وفقا للاتفاقات بين الرئيسين، الروسي والتركي، التي تم التوصل إليها بتاريخ 5 مارس 2020، في مدينة موسكو، تم في 5 مايو، تسيير الدورية المشتركة الروسية-التركية الثامنة على جزء من طريق "إم-4" في منطقة خفض التصعيد بإدلب، الواصل بين مدينة حلب واللاذقية"​​​.

يذكر أنه في أعقاب المحادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في سوتشي في 17 سبتمبر الماضي، وقع وزيرا الدفاع في البلدين مذكرة حول استقرار الوضع بمنطقة خفض التصعيد في إدلب. واتفق البلدان على إنشاء منطقة منزوعة السلاح على طول خط الفصل بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية بعمق 15 إلى 20 كيلومترًا، مع انسحاب المسلحين المتطرفين، ثم يتم سحب الأسلحة الثقيلة من هذه المنطقة، وبشكل خاص جميع الدبابات وأنظمة إطلاق الصواريخ والمدفعية، من جميع فصائل المعارضة.

وجرت في مارس بموسكو، محادثات بين الرئيسين بوتين ورجب طيب أردوغان، تركزت على قضايا التسوية في سوريا، وعلى رأسها سبل إيجاد حل للأزمة الراهنة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب، وتم الاتفاق على وقف لإطلاق النار اعتبارا من ليل 5 مارس، وكان من ضمن بنود الاتفاق البدء بتسيير الدوريات المشتركة بين العسكريين الروس والأتراك على الطريق الدولي إم 4 بسوريا (طريق اللاذقية حلب).

المصدر: سبوتنيك