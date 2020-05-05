462 إصابة جديدة و9 وفيات بكورونا في الإمارات

قالت وزارة الصحة في دولة الإمارات إنه تم تسجيل 462 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات، ما يرفع الإجمالي إلى 15192 إصابة و146 وفاة.

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كما أعلنت الوزارة عن شفاء 187 مصابا بالوباء، ليصبح مجموع حالات الشفاء في الدولة 3153.

وأشارت إلى أنه تم إجراء أكثر من 28 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك تماشيا مع خططها الرامية إلى توسيع وزيادة نطاق الفحوص في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر للمصابين والمخالطين لهم وعزلهم.

المصدر: وام