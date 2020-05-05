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الخارجية اللبنانية تستدعي السفير الألماني بعد تصنيف حزب الله "إرهابيا"

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الخارجية اللبنانية تستدعي السفير الألماني بعد تصنيف حزب الله
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استدعى وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، ناصيف حتي، سفير ألمانيا لدى لبنان جورج بيرغلن، واستوضحه حول القرار الذي اتخذه مؤخرا البرلمان الألماني واعتبر فيه حزب الله "إرهابيا".

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وأفاد السفير بأن القرار متخذ منذ فترة، وقد دخل حيّز التنفيذ مؤخرا، مؤكدا أن القرار لا يصنف حزب الله "إرهابيا"، إنما يحظر نشاطاته على الأراضي الألمانية.

من جهته أكد الوزير حتي على موقف لبنان المبدئي من أن حزب الله مكون سياسي أساسي في لبنان، ويمثّل شريحة واسعة من الشعب اللبناني وجزء من البرلمان اللبناني.

يشار إلى أن وزارة الداخلية الألمانية أعلنت أواخر شهر أبريل الماضي، حظر الحكومة جماعة "حزب الله" اللبنانية على أراضيها ووصفتها كـ"منظمة إرهابية".

المصدر: وكالات 

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