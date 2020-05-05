الخارجية اللبنانية تستدعي السفير الألماني بعد تصنيف حزب الله "إرهابيا"

استدعى وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، ناصيف حتي، سفير ألمانيا لدى لبنان جورج بيرغلن، واستوضحه حول القرار الذي اتخذه مؤخرا البرلمان الألماني واعتبر فيه حزب الله "إرهابيا".

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وأفاد السفير بأن القرار متخذ منذ فترة، وقد دخل حيّز التنفيذ مؤخرا، مؤكدا أن القرار لا يصنف حزب الله "إرهابيا"، إنما يحظر نشاطاته على الأراضي الألمانية.

من جهته أكد الوزير حتي على موقف لبنان المبدئي من أن حزب الله مكون سياسي أساسي في لبنان، ويمثّل شريحة واسعة من الشعب اللبناني وجزء من البرلمان اللبناني.

١-استدعى وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي سفير ألمانيا الاتحادية جورج بيرغلن واستوضحه حول القرار الذي اتخذه البرلمان الألماني بشأن حزب الله.

وأفاد السفير أن القرار متخذ منذ فترة وقد دخل حيز التنفيذ مؤخرا، وقد وضع بعض المسؤولين بمحتواه pic.twitter.com/vEdYCKYTxa — Nassif Hitti (@HittiNassif) May 5, 2020

يشار إلى أن وزارة الداخلية الألمانية أعلنت أواخر شهر أبريل الماضي، حظر الحكومة جماعة "حزب الله" اللبنانية على أراضيها ووصفتها كـ"منظمة إرهابية".

المصدر: وكالات