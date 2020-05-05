مخرج مسلسل "محمد علي رود" يعلق على خطأ الخلط بين اسمي النبيين يوسف ويونس

اعتذر المخرج مناف عبدال، مخرج المسلسل الخليجي "محمد علي رود" عن الخطأ غير المقصود من قبل الفنانة فاطمة الحوسني التي خلطت بين أسمي النبيين يوسف ويونس، في أحد مشاهد المسلسل.

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وبحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، قال المخرج الكويتي، عبدال: "الكل يعلم أن المخرج هو سيد العمل، لذلك لن أتنصل من الخطأ الذي وقعت به، وأرجو من الجمهور الكريم الابتعاد عن لوم أي أحد غيري من طاقم العمل، خاصة الفنانة القديرة فاطمة الحوسني".

وتابع قائلا:"أعلم تماما أن غلطة الشاطر بألف، ومن ردود الفعل تعلمت درسا لن أنساه في حياتي، إلا أن الله وحده عالم بالظروف القاسية التي مرّ بها العمل، وعدم التركيز كان نتيجة الارتباك والسهر حتى يتم إنجاز وتسليم العمل، رغما عن الظروف القاسية المرتبطة بانتشار جائحة كورونا في العالم".

ولفت المخرج إلى حرصه التام كمخرج على عدم المساس بكل ما يتعلق بتاريخ الديانات والأنبياء والرسل قائلا: " وأعلم علم اليقين أن الله تعالى سينجيني من هذا الخطأ كما نجّى يونس من بطن الحوت".

إلى ذلك قدم تلفزيون الكويت‬⁩ اعتذارا عن الخطأ المذكور في حلقة المسلسل الدرامي "محمد علي رود".

وكانت إحدى الممثلات في العمل الدرامي "محمد علي رود" ظهرت في الحلقة جالسة تناجي ربها بقولها "يا منجي يوسف من بطن الحوت"، بدلا من القول "يا منجي يونس".

وانتقد رواد وسائل التواصل الاجتماعي القائمين على إعداد المسلسل والخطأ المرتكب.

كتاب الدراما الخليجية عندما يتفلسفون يجيبون العيد 😁 pic.twitter.com/2cdwIF7knv — عادل بن عبدالله (@adelalhajaji) May 3, 2020

المصدر: الأنباء الكويتية