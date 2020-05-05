بالفيديو.. أرتال عسكرية تابعة لحكومة الوفاق الليبية باتجاه قاعدة "الوطية" التي تسيطر عليها قوات حفتر

نشرت وسائل إعلام تابعة لحكومة الوفاق الليبية فيديو قالت إنه لأرتال عسكرية لقوات "بركان الغضب" متجهة نحو قاعدة "الوطية" لاستعادتها من قوات المشير خليفة حفتر.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم من شن قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، ضربات جوية على قاعدة "الوطية" غرب العاصمة طرابلس، قالت إنها استهدفت مقاتلين موالين لـ"الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر.

كما يتزامن ذلك مع تصريحات للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال فيها إن أخبارا سارة جديدة سترد قريبا من ليبيا، مشددا على أن أنقرة عازمة على تحويل المنطقة لـ"واحة سلام" عبر دعم متواصل لحكومة الوفاق الليبية الشرعية.

وتعتبر "الوطية" أهم قاعدة عسكرية جوية استراتيجية في غرب ليبيا، وتعد القاعدة العسكرية الوحيدة في ليبيا، التي لا علاقة للطيران المدني بها، بخلاف أغلب المطارات الأخرى في البلاد.

المصدر: RT + قناة فبراير