النيابة السعودية تأمر بالقبض على مواطن أساء لمقيم آسيوي بحجة دعوته للإسلام (فيديو)

أصدرت النيابة السعودية أمرا بالقبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو، وهو يهين مقيما من الجنسية الآسيوية بذريعة دعوته للإسلام.

وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه بناء على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداوَل بوسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر محتواه قيام مواطن بالإساءة إلى مقيم من إحدى الجاليات الآسيوية، والتلفظ عليه بألفاظ مهينة للكرامة بحجة دعوته إلى الإسلام، كما يُظهر عدم فهم ووعي المقيم باللغة العربية، وبمحتوى منطوق المواطن المسيء لحداثته باللغة العربية، وبناء على المادتين (الـ15، الـ17) من نظام الإجراءات الجزائية، ولما تقتضيه المصلحة، فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المواطن المسيء بعد إجراءات البحث والتحري، وتحليل المعرفات الرقمية، والتأكد من أنه المعني بالإجراء، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه.

وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع باهتمام كل ما من شأنه المساس بحقوق المواطنين والمقيمين، ومن ذلك النيل من كرامتهم وحرياتهم المشروعة أيا كانت ذرائع ذلك الاعتداء.

وبين المصدر أن النيابة العامة تجري حيال ذلك ما يلزم وفق اختصاصها النظامي.

وين أخلاق المسلم.. هذا حتى لو بيسلم بيعذر من أسلوب الوقح هذا pic.twitter.com/HCJHutS58l — عبدالرحمن في البيت💙 🇸🇦 (@a___bdulrahman) May 3, 2020

المصدر: سبق