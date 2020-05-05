السعودية.. القبض على 13 شخصا بعد إطلاقهم نار احتفاء بأحد الأشخاص (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية في مكة المكرمة القبض على مجموعة من المواطنين بعد إطلاقهم النار من مدفع رشاش احتفاء بأحد الأشخاص في أحد مناطق محافظة الليث في مكة المكرمة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبد الوهاب الغامدي:" إشارة إلى المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه إطلاق النار من قبل مجموعة من الأشخاص من أسلحة نوع رشاش في إحدى القرى بمحافظة الليث، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث عن تحديد هوياتهم وعددهم 13 مواطنا تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وقد تم القبض عليهم، والمصور واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة".

الجهات الأمنية في #محافظة_الليث تقبض على عدد من المخالفين بعد احتفالهم بأحد الاشخاص عبر اطلاق النار من أسلحة نارية. pic.twitter.com/UObnFa5tHL — اخبار الليث (@allyth64_) May 4, 2020

#عبدالله_السدحان#محافظة_الليث#تم_القبض



🔴 شرطة منطقة #مكه_المكرمه القبض على ١٣ مواطنا قامو بإطلاق النار من اسلحة نوع رشاش في احدى القرى بمحافظة الليث ( قواكم الله يارجال الامن البواسل ) pic.twitter.com/jPH9h8GtHS — محمد بن جعيدⓂ (@hrh83631mmoomm8) May 4, 2020

المصدر: سبق