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السعودية.. القبض على 13 شخصا بعد إطلاقهم نار احتفاء بأحد الأشخاص (فيديو)

أخبار العالم العربي

السعودية.. القبض على 13 شخصا بعد إطلاقهم نار احتفاء بأحد الأشخاص (فيديو)
Reuters
عناصر من الشرطة السعودية (أرشيف)
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ألقت الأجهزة الأمنية في مكة المكرمة القبض على مجموعة من المواطنين بعد إطلاقهم النار من مدفع رشاش احتفاء بأحد الأشخاص في أحد مناطق محافظة الليث في مكة المكرمة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبد الوهاب الغامدي:" إشارة إلى المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه إطلاق النار من قبل مجموعة من الأشخاص من أسلحة نوع رشاش في إحدى القرى بمحافظة الليث، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث عن تحديد هوياتهم وعددهم 13 مواطنا تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وقد تم القبض عليهم، والمصور واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة".

المصدر: سبق 

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