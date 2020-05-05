"ديوان المحاسبة" الليبي يتهم حكومة الوفاق باختطاف مسؤول رفيع (صورة)

استنكر ديوان المحاسبة الليبي اختطاف عناصر تابعة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، مدير الإدارة العامة للرقابة المالية في طرابلس رضا قرقاب.

وقال الديوان في بيان، الاثنين، إن قرقاب تعرض للاختطاف والاختفاء القسري من قبل مجموعة تابعة لمكتب وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، وذلك لمنعه من الرقابة على بعض معاملات الوزارة المالية وحساباتها المصرفية.

وتابع البيان أن هذه الجريمة يعاقب عليها القانون، وتعد انتهاكا صارخا لحصانته القانونية وفقاً للمادة 38 من القانون رقم 19 لسنة 2013.

وأكد الديوان أن هذا التصرف يعد جريمة يعاقب عليها القانون، كما دعا إلى سرعة الإفراج عن قرقاب دون أي قيد أو شرط.

المصدر: ديوان المحاسبة الليبي