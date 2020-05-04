الجيش المصري ينعى القائد الأسبق للقوات الجوية محمد حلمي

نعت القوات المسلحة المصرية الفريق محمد عبد الحميد حلمي، قائد القوات الجوية الأسبق، الذي توفي يوم أحد.

وجاء في بيان نشر على صحفة المتحدث العسكري باسم الجيش المصري: "تنعى القوات المسلحة ابنا من أبنائها الفريق محمد عبد الحميد حلمي، قائد القوات الجوية الأسبق، الذي وافته المنية أمس، وتتقدم بخالص العزاء لأسرته وتدعو الله أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان".

وكان الفريق حلمي آخر قائد للقوات الجوية والدفاع الجوي مجتمعتين، في الفترة من 2 نوفمبر 1967 إلى 2 أغسطس 1968، قبل فصلهما بقرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، في فبراير 1968، بإنشاء قوات الدفاع الجوي، وفصلها عن القوات الجوية.

وأصبح الفريق حلمي، قائدا للقوات الجوية فقط في فترة حرب الاستنزاف، من 2 أغسطس 1968 حتى 22 يونيو 1969.

ناصر حاتم

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية