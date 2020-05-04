مصدر عراقي لـRT: البرلمان العراقي يحدد يوم الأربعاء موعداً للتصويت على حكومة الكاظمي

قررت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، عقد جلسة التصويت على البرنامج الوزاري والكابينة الحكومية للمكلف مصطفى الكاظمي يوم الأربعاء المقبل.

وذكر بيان برلماني مقتضب أن "رئاسة البرلمان حددت الساعة التاسعة من مساء الأربعاء المقبل موعداً لعقد جلسة التصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الحكومية للمكلف الكاظمي".

من جهته دعا رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي النواب للحضور إلى الجلسة المخصصة للتصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الوزارية لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي.

وفي وقت سابق من اليوم، بحث رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، المنهاج الوزاري قبل جلسة التصويت على الحكومة.

المصدر: RT