أردوغان: أخبار سارة جديدة ستردنا قريبا من ليبيا وسنعيد المنطقة مجددا "واحة سلام"

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن أخبارا سارة جديدة سترد قريبا من ليبيا، مشددا على أن أنقرة عازمة على تحويل المنطقة لـ"واحة سلام" عبر دعم متواصل للحكومة الشرعية الليبية.

وأضاف أردوغان في كلمة متلفزة عقب اجتماع للحكومة، اليوم الإثنين، أن "عملية دحر الانقلابي خليفة حفتر مؤخرا تمت بفضل الدعم المقدم إلى الحكومة الشرعية في ليبيا" المعترف بها دوليا.

وأضاف: "مع كل خطوة يخطوها حفتر، يواجه مقاومة من الشعب حتى في المناطق التي يحتلها، ولذلك لن تكفي جهود الدول التي تقدم له أسلحة ودعما ماليا غير محدود لانقاذه".

واستطرد: "انطلاقا من هذا النهج، عازمون على تحويل المنطقة مجددا إلى واحة سلام عبر مواصلة دعم الحكومة الشرعية بليبيا".

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يذكر أن قوات حكومة الوفاق الليبية بقيادة فايز السراج تمكنت مؤخرا من استعادة كامل الساحل الشمالي الغربي لليبيا من قبضة "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.

المصدر: وكالة الأناضول