جامعة القاهرة: إصابة جديدة بكورونا في "طب الأسنان".. و31 تحليلا للمخالطين

أعلنت جامعة القاهرة، اليوم الاثنين، عن تحديد عدد المخالطين لعميد إحدى كليات الجامعة المصاب بمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

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وقال المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، محمود علم الدين، إن لجنة الترصد ومكافحة العدوى بمستشفيات الجامعة حددت عدد المخالطين لعاطف شاكر، عميد كلية طب الفم والأسنان، الذي أثبتت التحاليل إصابته بفيروس كورونا، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء.

وأضاف أن اللجنة رصدت 31 من المخالطين للعميد من الدكاترة والعاملين، وأثبتت المسحة سلبية العينات لجميع المخالطين عدا حالة واحدة أثبتت إصابته بفيروس كورونا، وهو الدكتور عصام عزيز، وكيل كلية طب الفم والأسنان لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذي تم إحالته لمستشفى قصر العيني الفرنسي المخصص لعزل أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وأكد الدكتور أحمد طه المدير العام لمستشفيات جامعة القاهرة، أنه فور التأكد من إصابة وكيل طب الأسنان، تم تحويله إلى المستشفى الفرنسي للعزل واتخاذ الإجراءات الطبية المعمول بها لعلاج كورونا، وفق برتوكولات العلاج لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن الجامعة توفر كافة الرعاية الطبية اللازمة.

ناصر حاتم

المصدر: RT