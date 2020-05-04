خاص لـ RT: مقتل شابين من قبيلة الترابين في مصر على أيدي مسلحين

أفاد مراسل RT اليوم الاثنين، بأن شابين يبلغان من العمر 16 عاما من قبيلة الترابين في مصر، قتلا على أيدي مسلحين يشتبه في انتمائهم لجماعات إرهابية بشمال سيناء.

وأضاف أن العملية تمت قبل الافطار مباشرة في منطقة مدق الطرشان، عن طريق إطلاق النار على السيارة.

وقال الشيخ موسى الدلح أحد الزعماء القبليين من قبيلة الترابين، في تصريحات خاصة لـRT اليوم الاثنين، إن الأخوين رائد أحمد زارع وشقيقة جزاع أحمد زارع قتلا فيما أصيب ابن خالهم سالم أبوزند.

وأكد الشيخ موسى الدلح أن قبيلة الترابين تقف بقوة مع الدولة ومؤسساتها ومع القوات المسلحة والأمن في مواجهة الجماعات الإرهابية.

وتابع قائلا: "إنهم يقفون مع السلطات، خاصة وأن تنظيم داعش يحاول فرض وجوده"، مشددا على أنها حرب كر وفر بينهم وبين التنظيم الذي لن ينال من عزيمتهم على قتاله.

ناصر حاتم

المصدر: RT