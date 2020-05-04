"الأوقاف المصرية": ضبط 10 أشخاص يصلون التراويح أسفل عمارة

أفادت غرفة عمليات وزارة الأوقاف المصرية، اليوم الاثنين، بضبط 10 أشخاص أدوا صلاة العشاء والتراويح في أسفل عمارة في محافظة الإسكندرية "بمخالفة لتعليمات وزارة الأوقاف بشأن التجمعات".

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وأكدت غرفة عمليات وزارة الأوقاف أن المكان الذي صلى فيه الناس التراويح مكان خاص والجهات المعنية ألقت القبض عليهم لمخالفة التعليمات التي حذرت من التجمعات على خلفية خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، أنهى خدمة عادل إبراهيم حسن حلافي، بعد أن فتح، قبل أيام، زاوية الودود بحي اللبان في الإسكندرية لعدد من المصلين لأداء صلاة الجمعة بها.

ناصر حاتم

المصدر: فيتو