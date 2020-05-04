مجلس الشورى السعودي يطالب السلطات بتحرك صارم ضد الإعلانات المضللة لمشاهير الإنترنت

طالب مجلس الشورى السعودي الهيئة العامة للغذاء والدواء باتخاذ إجراءات "صارمة" ضد الإعلانات "المضللة" التي ينشرها مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

واتخذ مجلس الشورى، خلال جلسة افتراضية عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيسه، عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، قرارا يطالب الهيئة العامة للغذاء بـ"بذل المزيد من الإجراءات الصارمة وسن العقوبات اللازمة للحد من إعلانات مشاهير التواصل الاجتماعي المضللة".

وجرى اتخاذ هذا القرار استجابة لتوصية إضافية تقدمت بها عضو مجلس الشورى، جواهر العنزي.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى، يحيى بن عبدالله الصمعان، في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن القرار اتخذ بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي الحالي في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة، عبدالله العتيبي.

وأكد الصمعان أن المجلس طالب في قراره، الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتفاعل السريع مع المجتمع فيما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات طبية أو غذائية، وأن تعزز التدابير اللازمة، لضمان فعالية الأدوية المحلية والمستوردة، كما طالبها بتكثيف دورها الرقابي على المنتجات الغذائية، والتأكد من كتابة القيمة الغذائية والسعرات الحرارية على كل منتج.

المصدر: وسائل إعلام سعودية