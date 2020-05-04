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العراق يطبق نظام "الزوجي والفردي" للوحات المركبات ضمن إجراءات مواجهة كورونا

أخبار العالم العربي

العراق يطبق نظام
Reuters Khalid al-Mousily
ضابط شرطة يراقب سيارة في بغداد
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أكدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، اليوم الاثنين، استمرار إجراءات حظر التجوال ومنع التجمعات.  

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وقررت اللجنة تطبيق نظام "الزوجي والفردي" على لوحات المركبات لتحديد حركة المرور، ووفق التعليمات التي تصدرها وزارة الداخلية ومديرية المرور، وسيبدأ العمل بالقرار اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

وناقشت اللجنة أيضا أوضاع العوائل العالقة في محافظات البلاد وتحديد يوم لعودتها الى مناطق سكناها.

المصدر: RT

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