السعودية تعلن تخصيص نحو 120 مليون يورو لجهود تطوير لقاح ضد فيروس كورونا

أعلنت السعودية أنها تخصص نصف مليار ريال (نحو 120 مليون يورو) للجهود الدولية الرامية إلى تطوير وإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا.

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وقال وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، خلال مشاركته في مؤتمر دولي افتراضي للمانحين تحت عنوان "الرد العالمي على فيروس كورونا"، اليوم الاثنين، إن المملكة خصصت نصف مليار ريال للأبحاث المتعلقة بهذا الموضوع.

وشدد الربيعة على أن "هناك حاجة لضمان تطوير أدوات التشخيص والعلاجات واللقاحات وتوفيرها عالميا".

وأضاف وزير الصحة السعودي في كلمته: "يجب ألا تغيب عن أذهاننا أهمية حماية صحة الجميع حول العالم".

والسعودية، باعتبارها رئيسة لمجموعة "G20" هذا العام، من الجهات المنظمة لهذا المؤتمر إلى جانب الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والنرويج وكندا واليابان.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الدول المشاركة في مؤتمر المانحين لتمويل تطوير لقاح ووسائل علاج ضد فيروس كورونا المستجد تعهدت بتخصيص ما مجموعه 7.4 مليار يورو.

المصدر: وكالات