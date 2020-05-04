العراق.. المالكي يجدد موقفه المعارض لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي

جدد زعيم ائتلاف "دولة القانون" في العراق، نوري المالكي، اليوم الاثنين، موقف ائتلافه المعارض من تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة، مؤكدا القرار بعدم التصويت على الكابينة الوزارية.

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وقال المالكي، في تصريح نشره مكتبه الإعلامي، إن "المشروع السياسي لدولة القانون يؤكد على تأسيس حكومة قوية ومؤهلة لتحمل المسؤولية التاريخية أمام الشعب العراقي والتصدي بحزم وإرادة لمعالجة التحديات الخطيرة التي تواجه بلدنا في المجالات المختلفة".

وأضاف أن "قرارنا بعدم التصويت للحكومة لا يعني أبدا أن ائتلاف دولة القانون لن يتعاطى بإيجابية مع أية مواقف وقرارات تخدم المصالح العليا للشعب العراقي على أن لا يمنع في الوقت ذاته من أن يعلن ائتلاف دولة القانون معارضته لأية مواقف وإجراءات تتعارض مع المصلحة الوطنية وسيادة واستقلال العراق".

المصدر: RT