برلماني مصري يطالب الحكومة بسرعة عودة المواطنين العالقين بالخارج

تقدم عضو مجلس النواب المصري، سمير رشاد أبو طالب، ببيان عاجل وطلب إحاطة للحكومة المصرية بشأن سرعة اتخاذ إجراءات عودة المصريين العالقين بالخارج.

إقرأ المزيد

وذكّر أبو طالب، في تصريحات صحفية، بأن مصر قررت تعليق حركة الطيران في جميع مطاراتها لمنع انتشار كورونا المستجد الذي ضرب العالم أسوة بغالبية الدول لمحاولة تقليص أعداد الإصابات والوفيات جراء الفيروس.

RT

RT

وأضاف البرلماني أنه تقدم بالبيان العاجل وبطلب الإحاطة لكل من رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية، سامح شكري، لسرعة إعداد تصور متكامل حول كيفية وآلية ترتيب عودة المصريين العالقين في الخارج إلى مصر.

إقرأ المزيد

وأشار أبو طالب إلى ضرورة التنسيق في عودة العالقين في إطار زمني محدد، وبما يتسق مع الإجراءات الخاصة بأحكام السيطرة على كافة منافذ البلاد، وفي ضوء إرشادات منظمة الصحة العالمية، وإجراء حصر فعلي لأعدادهم وحالاتهم.

ناصر حاتم

المصدر: RT