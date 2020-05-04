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برلماني مصري يطالب الحكومة بسرعة عودة المواطنين العالقين بالخارج

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برلماني مصري يطالب الحكومة بسرعة عودة المواطنين العالقين بالخارج
aldawlanews.com
عضو مجلس النواب المصري، سمير رشاد أبو طالب
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تقدم عضو مجلس النواب المصري، سمير رشاد أبو طالب، ببيان عاجل وطلب إحاطة للحكومة المصرية بشأن سرعة اتخاذ إجراءات عودة المصريين العالقين بالخارج.

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وذكّر أبو طالب، في تصريحات صحفية، بأن مصر قررت تعليق حركة الطيران في جميع مطاراتها لمنع انتشار كورونا المستجد الذي ضرب العالم أسوة بغالبية الدول لمحاولة تقليص أعداد الإصابات والوفيات جراء الفيروس.

برلماني مصري يطالب الحكومة بسرعة عودة المواطنين العالقين بالخارج
RT
بيان عاجل من عضو مجلس النواب المصري، سمير رشاد أبو طالب، بشأن سرعة إعادة المصريين العالقين بالخارج
برلماني مصري يطالب الحكومة بسرعة عودة المواطنين العالقين بالخارج
RT
طلب إحاطة من عضو مجلس النواب المصري، سمير رشاد أبو طالب، بشأن سرعة إعادة المصريين العالقين بالخارج

وأضاف البرلماني أنه تقدم بالبيان العاجل وبطلب الإحاطة لكل من رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية، سامح شكري، لسرعة إعداد تصور متكامل حول كيفية وآلية ترتيب عودة المصريين العالقين في الخارج إلى مصر.

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وأشار أبو طالب إلى ضرورة التنسيق في عودة العالقين في إطار زمني محدد، وبما يتسق مع الإجراءات الخاصة بأحكام السيطرة على كافة منافذ البلاد، وفي ضوء إرشادات منظمة الصحة العالمية، وإجراء حصر فعلي لأعدادهم وحالاتهم.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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