مصر.. حبس مسؤولين لاستغلالهما منصبيهما وحصولهما على رشاوى

ألقت هيئة الرقابة الإدارية المصرية القبض على مدير الشؤون المالية بأحد الجامعات المصرية، ومدير التنظيم بحي شرق مدينة نصر بالقاهرة، لاستغلال منصبيهما وحصولهما على رشاوى مالية.

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وقالت هيئة الرقابة الإدارية، إنها ألقت القبض على كل من مدير إدارة التنظيم بحي شرق مدينة نصر، وآخر يعمل كمهندس معماري حر بصفته وكيل ملاك أحد المراكز الطبية الكائنة بنطاق الحي.

وجرى ذلك لقيام المتهم الأول بطلب وتقاضي مبلغ نصف مليون جنيه على سبيل الرشوة من المتهم الثاني مقابل إخلاله بواجبات وظيفته بالتغاضي عن المخالفات البنائية للمركز، وإصداره شهادة مطابقة أعمال التي تمكِّن مُلاك المركز من الحصول على التراخيص اللازمة لإدخال المرافق بالمخالفة للقانون، وبعرض المتهمين على النيابة العامة المختصة باشرت تحقيقاتها وأمرت بحبسهما.

‏كما ألقي القبض على تشكيل عصابي يتزعمه مدير الشؤون المالية بأحد الجامعات ‏التابعة لإحدى المؤسسات الصحفية، بسبب تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من بعض السماسرة العاملين في مجال تقديم الخدمات الطلابية، وذلك مقابل قيامه بتسهيل إجراءات التسجيل والقبول لبعض الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة عن طريق حجب الأماكن الشاغرة بكليات الجامعة عن علم عموم الطلبة المتقدمين، وإتاحتها للسماسرة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسه.

ناصر حاتم

المصدر: RT