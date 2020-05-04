إصابات "كوفيد-19" تتزايد في الكويت والبحرين وعمان والذروة مستمرة في قطر

رصدت السلطات الصحية في قطر والكويت وسلطنة عُمان والبحرين، اليوم الاثنين، حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما تنتظر الدوحة الهبوط التدريجي للأعداد بعد انتهاء فترة الذروة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة القطرية عن تسجيل 640 حالة إصابة جديدة مؤكدة بوباء "كوفيد-19"، ما يرفع إجمالي الأعداد إلى 16191 حالة​​​.

وتم تسجيل تعافي 146 حالة من المرض، في الـ24 ساعة الأخيرة ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر 1810.

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ولفتت الوزارة القطرية إلى أن الفترة الحالية ستشهد تذبذبا في أعداد حالات الإصابة بالفيروس بين ارتفاع وانخفاض، وذلك يرجع لعدة أسباب من بينها أن تفشي الفيروس يعتبر في مرحلة الذروة، قبل أن تبدأ أعداد الإصابات بالنزول تدريجيا.

وفي سياق متصل، أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، عبد الله السند، تأكيد إصابة 295 حالة جديدة، وتسجيل 171 حالة شفاء، وحالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بـ"كوفيد 19".

وأوضح السند أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس بلغ 5278، وعدد حالات الوفاة ارتفع إلى 40، فيما تعافى من المرض 171 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي حالات الشفاء 1947.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة البحرينية تعافي 19 حالة إضافية، وتسجيل 81 حالة قائمة جديدة، وبلغ إجمالي حالات الإصابة بالعدوى 3464، والوفيات 8؛ فيما بلغ عدد حالات التعافي 1737.

ورصدت وزارة الصحة العمانية 69 حالة إصابة جديدة بـ "كوفيد 19"، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 2637.

المصدر: وكالات