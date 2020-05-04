"العدل" السورية تنفي أنباء عن وفاة قاضية غير موجودة أصلا

نفت وزارة العدل السورية خبرا تم تداوله عن عن وفاة قاضية غير معروفة في البلاد إلا بصفحة على الفيسبوك، وأكدت أنها "غير موجودة أصلا".

وفي توضيح نشرته على صفحتها في الفيسبوك قالت الوزارة إن بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تداولت خبرا عن وفاة قاضية في وزارة العدل تدعى رباب الأيوبي، درست في المعهد العالي للقضاء، وأكد الوزارة السورية عدم وجود قاضية بهذا الاسم.

وكانت صفحات على الفيسبوك تناقلت بحزن نبأ الوفاة، بينما تساءلت صفحات أخرى عن حقيقة الأيوبي، وعما إذا كان أحد قد التقاها، وقال البعض إن الصفحة الموجودة باسم الأيوبي مزورة، وإن الصورة الموجودة على الحساب مأخوذة عن شخصية حقيقية.

المصدر: RT