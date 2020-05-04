رئيس تحرير "الوطن" السورية ينفي أنباء عن اعتقاله

نفى رئيس تحرير صحيفة "الوطن" السورية، وضاح عبد ربه، بشكل غير مباشر ما تردد من معلومات عن اعتقاله من قبل السلطات الحكومية.

وكتب عبد ربه منذ قليل على صفحته الشخصية في الفيسبوك: "ثبت ان السهر له أضرار جسيمة" وأضاف في إشارة إلى من تداول خبر اعتقاله: "عفكرة (على فكرة) لا تجوز عليهم إلا الشفقة".

وكانت صفحات على مواقع التواصل ومواقع إعلامية ذكرت أنه تم اعتقال عبد ربه ليل أمس، وهو الذي يرأس الصحيفة السياسية الخاصة الوحيدة في سوريا والتي يمولها رجل الأعمال رامي مخلوف.

المصدر: RT