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تلفزيون الكويت يعتذر عن خطأ ورد في مسلسل

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تلفزيون الكويت يعتذر عن خطأ ورد في مسلسل
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قدم تلفزيون الكويت‬⁩ اعتذارا عن خطأ ورد في حلقة المسلسل الدرامي "محمد علي رود".

وقالت وزارة الإعلام: "إن خطأ غير مقصود ورد بحلقة يوم الأحد في مسلسل ⁧‫محمد علي رود‬⁩ وأحيل الموضوع إلى لجنة التحقيق التي شكلها الوزير بشأن إجازة نصوص ومشاهدة أعمال رمضان".

وكانت إحدى الممثلات في العمل الدرامي "محمد علي رود" ظهرت في الحلقة جالسة تناجي ربها بقولها "يا منجي يوسف من بطن الحوت"، بدلا من القول "يا منجي يونس".

وانتقد رواد وسائل التواصل الاجتماعي القائمين على إعداد المسلسل والخطأ المرتكب.

المصدر: وكالات

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