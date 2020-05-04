تلفزيون الكويت يعتذر عن خطأ ورد في مسلسل

قدم تلفزيون الكويت‬⁩ اعتذارا عن خطأ ورد في حلقة المسلسل الدرامي "محمد علي رود".

وقالت وزارة الإعلام: "إن خطأ غير مقصود ورد بحلقة يوم الأحد في مسلسل ⁧‫محمد علي رود‬⁩ وأحيل الموضوع إلى لجنة التحقيق التي شكلها الوزير بشأن إجازة نصوص ومشاهدة أعمال رمضان".

يعتذر #تلفزيون_الكويت عن الخطأ الغير مقصود الذي ورد بحلقة اليوم في مسلسل #محمد_علي_رود وتم احالة الموضوع للجنة التحقيق التي شكلها معالي الوزير بشأن اجازة نصوص ومشاهدة اعمال رمضان#وزارة_الاعلام_الكويت#الكويتpic.twitter.com/r7WHLUCWlg — تلفزيون دولة الكويت (@KwtTelevision) May 3, 2020

وكانت إحدى الممثلات في العمل الدرامي "محمد علي رود" ظهرت في الحلقة جالسة تناجي ربها بقولها "يا منجي يوسف من بطن الحوت"، بدلا من القول "يا منجي يونس".

وانتقد رواد وسائل التواصل الاجتماعي القائمين على إعداد المسلسل والخطأ المرتكب.

ماذا يحدث في واطن عربي...الى هذه درجة اصبحنا لا نعرف ان الذي نجاه الله من بطن حوت هو سيدنا يونس وليس سيدنا يوسف https://t.co/4vksnqjaFY — Brahim (@Brahim24444478) May 3, 2020

كيف يوسف من بطن حوت ،،، يونس في بطن حوت وين يوسف ،، لا وبعد ما شيكو على غلطات في المسلسل قبل ههههههه فطوم الحوسني 😜 https://t.co/PuvcY3btQI — X-man 🇦🇪 (@Bureem1010X) May 3, 2020

يا منجي يوسف من بطن حوت

، 🥴🤔🤫 شكله الكاتب ما فتح القرآن في عمره كلش ، pic.twitter.com/0PZEk8NQFp — ⁦⁩ابو علي (@mohsenbandar) May 3, 2020

المصدر: وكالات