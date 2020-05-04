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مسلحون مجهولون يغتالون 7 عناصر تابعة للقوات الأمنية السورية بريف درعا الغربي

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مسلحون مجهولون يغتالون 7 عناصر تابعة للقوات الأمنية السورية بريف درعا الغربي
Reuters
عناصر من الجيش السوري - صورة أرشيفية
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أفاد مصدر عسكري سوري لـRT  بمقتل 7 عناصر أمنية من مديرية ناحية المزيريب، إثر اعتداء مجموعة مسلحة عليهم قامت بتصفيتهم بعد خطفهم وإلقاء جثثهم في منطقة المزيريب بريف درعا.

وقال المصدر: "إن مسلحين مجهولي الهوية هاجموا مديرية ناحية المزيريب بريف درعا الغربي، وعمدوا إلى اختطاف 7 عناصر تابعة للقوات الحكومية والجيش السوري، ليقوموا بعد ذلك بقتلهم ورمي جثثهم عند دوار الغبشة في بلدة المزيريب".

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يذكر أن مجموعات مجهولة أطلقت النار واغتالت عشرات الأشخاص خلال الشهر الماضي في قرى متفرقة بريف درعا.

المصدر: RT

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