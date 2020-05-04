سلطنة عمان تعلن حصيلة الإصابات الجديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، منها 37 حالة لعمانيين، و32 حالة لغير عمانيين، دون رصد وفيات جديدة.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن العدد الكلي لحالات الإصابة المسجلة في السلطنة وصل إلى 2637، بينما يبلغ إجمالي الوفيات 12 حالة.

وحسب البيان، فإنه تماثل 816 شخصا للشفاء من مرض كوفيد-19 منذ بداية تفشيه في البلاد.

تعلن #وزارة_الصحة عن تسجيل (69) تسع وستين حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩ منها سبع وثلاثون (37) حالة لعمانيين، واثنتين وثلاثون (32) حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (2637) ألفين وستمائة وسبع وثلاثون pic.twitter.com/SPI8n3KDov — وزارة الصحة - عُمان (@OmaniMOH) May 4, 2020

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وتمثل أرقام اليوم الجديدة انخفاض عدد الإصابات، مقارنة مع يوم أمس الأحد الذي شهد قفزة بواقع 85 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، وذلك بعد تراجع المعدل اليومي إلى 36 إصابة يوم السبت.

المصدر: RT