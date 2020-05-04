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سلطنة عمان تعلن حصيلة الإصابات الجديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

سلطنة عمان تعلن حصيلة الإصابات الجديدة بكورونا
Reuters CHRISTOPHER PIKE
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أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، منها 37 حالة لعمانيين، و32 حالة لغير عمانيين، دون رصد وفيات جديدة.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن العدد الكلي لحالات الإصابة المسجلة في السلطنة وصل إلى 2637، بينما يبلغ إجمالي الوفيات 12 حالة.

وحسب البيان، فإنه تماثل 816 شخصا للشفاء من مرض كوفيد-19 منذ بداية تفشيه في البلاد.

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وتمثل أرقام اليوم الجديدة انخفاض عدد الإصابات، مقارنة مع يوم أمس الأحد الذي شهد قفزة بواقع 85 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، وذلك بعد تراجع المعدل اليومي إلى 36 إصابة يوم السبت. 

المصدر: RT

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