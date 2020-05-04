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العراق.. انطلاق عملية "أسود الصحراء" لملاحقة عناصر "داعش"

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العراق.. انطلاق عملية
Reuters
صورة أرشيفية
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الاثنين، عن انطلاق عملية "أسود الصحراء" لملاحقة فلول عناصر "داعش".

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وذكر بيان للخلية أنه: "بإشراف قيادة العمليات المشتركة عملية "أسود الصحراء" لتفتيش مناطق وادي حوران، الحسينيات، الكعره، H2، وادي الحلكوم، وصولا إلى الحدود الدولية".

وأضاف البيان: "اشتركت في العملية قيادات عمليات الأنبار والجزيرة والحشد الشعبي غرب الأنبار وقطعات الحشد العشائري ضمن القاطع وبتسعة محاور بإسناد طيران الجيش والقوة الجوية".

وأشار إلى أن "هذه العملية تأتي لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق وملاحقة العناصر الإرهابية والقاء القبض على المطلوبين".

ووفقا لبيان آخر من الخلية: "تمكن لواء حشد حديثة من قتل 3 قياديين من عصابات داعش الإرهابية في منطقة المدهم، وفجر عجلة تحمل عبوات ناسفة".


المصدر: RT

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