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وزارة التربية السورية تعدل برنامج الامتحانات على وقع كورونا

أخبار العالم العربي

وزارة التربية السورية تعدل برنامج الامتحانات على وقع كورونا
سانا
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عدلت وزارة التربية السورية برامج امتحانات شهادات الثانوية العامة وبرامج امتحاني شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لعام 2020، في سياق إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا.

ووفق بيان للوزارة، تبدأ امتحانات الشهادات الثانوية في الـ 21 من يوينو وتستمر حتى الـ 17 من يوليو، فيما تبدأ امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في الـ 22 من يونيو وتنتهي امتحانات التعليم الأساسي في الـ 8 من يوليو القادم وامتحانات الإعدادية الشرعية في الـ 14 منه.

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وكانت الحكومة قد أصدرت قرارا يتم بموجبه نقل جميع طلاب الصفوف الانتقالية في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي إلى الصف الأعلى، كما طلبت من وزارتي التربية والصحة التنسيق لتحديد الموعد المناسب لإجراء الامتحانات بشهادتي التعليم الأساسي والثانوية بكل فروعهما، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

المصدر: سانا

 

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