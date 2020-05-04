بـ 1200 لتر من المطهرات.. غسل وتعقيم مكبرية المسجد الحرام 7 مرات يوميا

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية بغسل المكبرية داخل المسجد الحرام 7 مرات يوميا بـ 1200 لتر من مواد التنظيف والتطهير.

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وتأتي عملية تكثيف الغسيل والتعقيم في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الرئاسة العامة لمنع وصول فيروس كورونا إلى المسجد الحرام.

ويتم قبل عمليات الغسيل رش 20 لترا من المبيدات الصديقة للبيئة يوميا، ثم القيام بعمليات الغسيل والتعقيم، ثم إعادة فرش السجاد قبل كل صلاة، كما يتم تعقيمه قبل الصلاة وبعدها مباشرة ثم يرفع، وتجرى عملية تغيير واستبدال السجاد بشكل مستمر.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، راعت الرئاسة العامة خلال فرش السجاد للصلاة الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية، كما طبقت مسافات التباعد بين المصلين.

حيث يتم فرش صفين من السجاد مع مراعاة المسافات بين الأفراد والصفوف، فيما توجد داخل مكبرية المسجد الحرام 3 أجهزة تعقيم يدوية، تجري تعبئتها بشكل مستمر على مدار اليوم بحوالي 15 لترا يوميا.

ويتم تلميع وتعقيم دواليب المصاحف 3 مرات، ورش أكثر من 15 لترا من المعطرات بعد الغسيل وقبل كل صلاة.

المصدر: واس