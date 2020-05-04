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وفاة أحد أبرز أطباء جراحة المخ والأعصاب في مصر بكورونا

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وفاة أحد أبرز أطباء جراحة المخ والأعصاب في مصر بكورونا
Reuters
صورة أرشيفية
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توفي الدكتور، محمود الهنداوي، أحد أشهر أستاذة جراحة المخ والأعصاب في كلية الطب بجامعة الأزهر، اليوم الاثنين، بعد إصابته بفيروس كورونا.

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ونعت جامعة الأزهر في مصر، الطبيب الراحل الذي شغل سابقا منصب مدير مستشفى الزهراء الجامعي، عبر صفحة المركز الإعلامي للجامعة على موقع "فيسبوك".

وقالت: "تتقدم جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة والمشرف العام على قطاع المستشفيات، بخالص العزاء والمواساة فى وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الدكتور محمود الهنداوي، الأستاذ بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة".

وفي وقت سابق، قالت نقابة الأطباء في مصر إن عدد الأطباء الذين أوصيبوا بالفيروس ارتفع إلى 91 طبيبا، وطالبت رئيس الوزراء بالتشدد في توفير الحماية اللازمة للأطباء والطواقم الطبية، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل حمايتهم من التقاط العدوى خلال أداء واجبهم.

وفاة أحد أبرز أطباء جراحة المخ والأعصاب في مصر بكوروناالدكتور محمود الهنداوي

المصدر: RT

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