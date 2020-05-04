الصين تسجل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ومقاطعة هوبي خالية من الإصابات

قالت اللجنة الوطنية للصحة اليوم الاثنين إن الصين سجلت ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس، صعودا من حالتين في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة أن جميع الحالات الجديدة لأشخاص قادمين من الخارج. وسجلت اللجنة أيضا 13 حالة دون ظهور أعراض بزيادة حالة واحدة عن اليوم السابق.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين 82880 ولم تسجل البلاد أي حالات وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات عند 4633 حالة.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت لجنة الصحة في مقاطعة هوبي وسط الصين، والتي تعتبر نقطة انطلاقة جائحة عدوى فيروس كورونا، أنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بالمرض لليوم الـ29 على التوالي.

وسجلت مقاطعة هوبي حتى الآن 68128 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، بينها 50333 حالة في حاضرتها مدينة ووهان.

ومع ذلك لم يتم رصد أي حالات مؤكد جديدة لمدة 29 يوما متتاليا منذ 4 أبريل الماضي في المقاطعة، التي كانت الأكثر تضررا بالوباء في الصين.

وأشارت لجنة الصحة المحلية إلى أنه تم تعقب 282632 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين في هوبي، حيث ما زال 1383 منهم يخضعون للملاحظة الطبية.

وباتت المقاطعة خالية من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في 26 أبريل.

المصدر: رويترز+وكالات