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رويترز: الأمن الكويتي يفض أعمال "شغب" لمصريين في مراكز إيواء

أخبار العالم العربي

رويترز: الأمن الكويتي يفض أعمال
AFP
شرطة الكويت - أرشيف
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قالت الداخلية الكويتية الاثنين إن الأجهزة الأمنية فضت أعمال "شغب وفوضى" لعدد من المصريين في مراكز إيواء مخصصة لمخالفي قانون الإقامة، كانوا يطالبون مصر بإعادتهم إلى بلادهم.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن ممثلين من السفارة المصرية في الكويت حضروا للموقع وأبلغوا رعاياهم بأنهم سيشرعون في إعداد جداول رحلات العودة وإجلائھم إلى بلدهم هذا الأسبوع كما تقدمت السفارة المصرية "باعتذار عما صدر من أعمال شغب داخل مواقع الإيواء".

وأكد البيان أنه فور حدوث "الشغب والفوضى" تدخل رجال الأمن وسيطروا على المحتجين وضبطوا عددا منهم "وتم تحويلهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

كما شددت وزارة الداخلية على أن "التعليمات الصادرة لرجال الأمن واضحة وصريحة وتنص على التعامل بحزم مع مثيري الشغب... وأن الأجهزة الأمنية لن تسمح بالفوضى أو بتجاوز القانون".

وفي مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام محلية، قال وزير الداخلية أنس الصالح "من يريد أن يهز أمننا نحن نقف له".

المدصر: رويترز

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