مصر تتحرك دوليا لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على المرأة والطفل

تقود وزارة الخارجية المصرية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، تحركا في الأمم المتحدة من أجل إيلاء الاهتمام اللازم لوضع النساء والفتيات أثناء مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، محمد إدريس، أن الوفد المصري قام بمخاطبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبعثات الدول الأعضاء في المنظمة، للتأكيد على الحاجة إلى التعاون الدولي من أجل التغلب على جائحة كورونا وإبرازا "للسبق المصري في إعداد خطط وبرامج تراعي وضع المرأة" في هذه الظروف.

وأضاف أن الوفد المصري قام بتعميم التقرير الذي أعده المجلس القومي للمرأة عن السياسات والبرامج المقترحة تجاه وضع المرأة عند مواجهة الجائحة.

وتابع مندوب مصر الدائم أن بلاده تحركت، بمشاركة مجموعة من الدول، لطرح مشروع قرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل دعم الجهود الوطنية والدولية للاستجابة السريعة لتأثير جائحة كورونا على النساء والفتيات، "بهدف وضع إطار تنفيذي شامل وقوي للاستجابة السريعة للتداعيات الصحية والاجتماعية في هذا الصدد على المرأة".

كما أوضح السفير محمد إدريس أن مصر انضمت أيضا للبيان الصادر عن مجموعة الدول أصدقاء الطفل وأهداف التنمية المستدامة، وهي مجموعة مكونة من أكثر من 60 دولة، من بينها مصر. وأوضح أن البيان يهدف إلى الاستجابة لنداء السكرتير العام للأمم المتحدة إلى دول العالم لإعطاء الأولوية لتعليم وتغذية وصحة وسلامة الأطفال خلال جائحة كورونا، وذلك من خلال التأكيد على حماية الأطفال وتوفير الخدمات الأساسية لهم أثناء مواجهة الجائحة.

تجدر الإشارة إلى ارتفاع نسبة النساء العاملات في المجال الصحي إلى 75% على المستوى الدولي، وارتفاع تلك النسبة في مصر لتصل إلى 41.4% من الأطباء، و91.1% من طاقم التمريض.

ناصر حاتم

المصدر: RT