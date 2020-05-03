القوات العراقية تعلن تفاصيل 3 هجمات لـ"داعش" في محافظتي ديالى وصلاح الدين

أعلنت خلية الاعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأحد، التفاصيل الأولية للهجمات الثلاث التي شنها تنظيم "داعش" في محافظتي ديالى وصلاح الدين.

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وقالت الخلية في بيان صحفي إن "القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات ديالى تجري عملية تفتيش، بحثا عن عناصر إرهابية أقدمت على إطلاق قنابل هاون سقطت على قرية كلعيه حاوي العظيم ضمن قاطع الفوج الثاني في لواء المشاة الثامن عشر".

وأضافت أن "عناصر من عصابات داعش الإرهابية تعرضت على نقطة 17 التابعة إلى الفوج الثالث في اللواء 21 بالحشد الشعبي في منطقة العيث شمال شرقي جلام الدور، وقد أدى الحادث إلى جرح مقاتلين اثنين من الحشد الشعبي".

وأشارت الخلية أيضا إلى "تعرض إرهابي على إحدى نقاط السرية الأولى في فوج مغاوير فرقة المشاة الخامسة، في قرية عين ليلى قرب دلي عباس بمحافظة ديالى وقد نتج عن هذا التعرض جرح مقاتل".

المصدر: RT