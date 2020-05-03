"قسد": سيطرنا على الأوضاع بسجن الحسكة بعد عصيان من قبل عناصر "داعش"

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، يوم الأحد، السيطرة على الأوضاع بسجن الحسكة بعد عصيان من قبل عناصر "داعش" المحتجزين فيه.

وقال المتحدث الرسمي باسم "قسد" كينو كبريل في بيان صحفي: "حدث يوم أمس مساء داخل أحد أكبر السجون التي يحتجز فيها عناصر من تنظيم داعش في محافظة الحسكة، عملية عصيان واسعة النطاق من قبل العناصر المحتجزة".

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وأضاف: "هذه العناصر قامت بالسيطرة بشكل كامل على داخل السجن بعد أن خلعوا أبواب المهاجع والممرات، مما استدعى الأمر إلى تدخل القوات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب".

وذكر كبريل أنه تمت السيطرة على الوضع داخل السجن بعد عصيان دام يوما كاملا، انتهت بإجراء مفاوضات مشتركة بين ممثلين عن قواتهم وقوات التحالف من جهة وعناصر "داعش" المحتجزين من جهة أخرى.

وتابع قائلا: "نعتقد بأن قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش والمجتمع الدولي لديهم مسؤوليات تقع على عاتقهم لإيجاد حل لقضية عناصر داعش المحتجزة وتوفير المزيد من الدعم لاتخاذ تدابير أمنية أكبر وتحسين أوضاع المحتجزين داخل السجون في شمال وشرق سوريا".

هذا وذكرت مصادر في محافظة الحسكة، طلبت عدم ذكر اسمها لوكالة الأنباء الألمانية، أن العصيان الذي ينفذه عناصر داعش جاء بعد نقل زملاء لهم من الجنسية العراقية إلى قاعدة عين الأسد، تمهيدا لتسليمهم للحكومة العراقية.

المصدر: RT + وكالات