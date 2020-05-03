رئيس البرلمان العربي يرحب بتأكيد "الجنائية الدولية" ولايتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة

رحب رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السُلَمي بتقرير المحكمة الجنائية الدولية الذي أكدت فيه ولايتها الجغرافية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذا التقرير الصادر عن محكمة دولية مرموقة يمثل "خطوة هامة نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الغاشم وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو العام 1967".

وأعرب عن إدانته لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ومواصلة القوة القائمة باحتلالها في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية، "بغرض فصل وسط الضفة وشمالها عن جنوبها، بما يقوض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا، فضلا عن محاولتها إضفاء الشرعية على عدد كبير من البؤر الاستيطانية التي أقامها المستوطنون في الضفة الغربية، مستغلة في ذلك انشغال العالم أجمع بمواجهة جائحة كورونا".

وشدد السلمي على أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يكون من خلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ومبادرة السلام العربية للعام 2002، ومبدأ حل الدولتين.

ناصر حاتم

المصدر: RT