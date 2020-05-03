شيخ الأزهر والبابا فرنسيس يرحبان بإعلان 14 مايو "يوما لصلاة جميع المؤمنين" من أجل إنهاء جائحة كورونا

أعلن شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، ترحيبهما بدعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للصلاة والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس 14 مايو.

وقال الإمام أحمد الطيب، في تغريدة على "فيسبوك": "أُرحب بالنداء الإنساني النبيل الذي أطلقته اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بدعوة الناس حول العالم للصلاة والدعاء وفعل الخير من أجل أن يرفع الله جائحة كورونا عن أسرتنا البشرية".

وأضاف: "أدعو الجميع إلى المشاركة في هذا النداء، والتضرع بصدق إلى الله تعالى ليرفع هذا البلاء عن البشر، وأن يُوفق الأطباء والعلماء في جهودهم للوصول إلى دواء ينهي هذه الجائحة".

من جانبه، قال البابا فرنسيس: "بما أن الصلاة هي قيمة عالمية، فقبلت بدعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بأن يتحد المؤمنون من جميع الديانات روحيا، يوم 14 مايو، ليكون يوما للصلاة والصوم والأعمال الخيرية، وذلك للدعاء إلى الله أن يساعد البشرية في التغلب على جائحة فيروس كورونا".

وتابع البابا فرنسيس: "فلتتذكروا أنه في 14 مايو، سوف يتحد جميع المؤمنين، من أبناء مختلف الديانات، للصلاة والصوم والقيام بأعمال خيرية".

وكانت "اللجنة العليا للأخوة الإنسانية" قد دعت "المؤمنين من كافة الطوائف الدينية، أن يكون يوم الخميس الموافق 14 مايو الجاري يوما عالميا للصلاة من أجل الإنسانية"، مناشِدة القيادات الدينية كافة وجموع الناس حول العالم بالاستجابة لهذا النداء الإنساني.

ناصر حاتم

المصدر: RT