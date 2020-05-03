ما علاقة جورج بوش الابن بخسارة المنتخب العراقي نصف نهائي أولمبياد 2004؟

‎كشف نجم المنتخب الوطني العراقي السابق، قصي منير، عن الظروف والأجواء التي مر بها "أسود الرافدين" خلال مشاركتهم في أولمبياد أثينا 2004.

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وقال منير في حديث لبرنامج "3-1" الذي تبثه قناة "السومرية" العراقية: "حين بلغنا مباراة نصف النهائي أمام البارغواي، رئاسة الوفد أبلغونا أن الرئيس الأمريكي، جورج بوش الابن، سيحضر إلى اليونان لمؤازرتنا في حال بلغنا المباراة النهائية".

وأضاف: "هذا الأمر سبب إرباكا كبيرا بين اللاعبين، فهناك من رحب بخبر حضور بوش وهناك من رفض، بدوري أبلغت اللاعبين بأن نركز على المباراة ولكل حادث حديث".

وأشار إلى أن "هذا الأمر تسبب بفقدان تركيزنا، وكان أحد أسباب خسارتنا في نصف النهائي أمام بارغواي".

وحصد "أسود الرافدين" المركز الرابع في تلك البطولة، بعدما قدموا أداء كبيرا في جميع المباريات، أبرزها التغلب على البرتغال بقيادة كرستيانو رونالدو والخسارة بصعوبة أمام إيطاليا بهدف نظيف.

المصدر: وكالات