نائب مدير مستشفى مصري: لا نريد أن نكون مثل إيطاليا!

أعرب نائب مدير مستشفى "حميات إمبابة" في العاصمة المصرية القاهرة، عن استيائه الشديد من عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بانتشار وباء كورونا.

وقال الجارحي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد: "للأسف لا يوجد أي اهتمام من المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد الفيروس.. الناس لحد دلوقتي مش قادرة تتصور حجم الكارثة اللي ممكن تحصل.. بنقول خلوا بالكم التزموا لأن المعدل بيزيد.. وزارة الصحة هتعمل أكتر من كده إيه؟".

وناشد الجارحي المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد الفيروس، مضفا أن الأطباء حذروا مرارا وتكرارا من إمكانية أن ينتقل الفيروس الفتاك من شخص مناعته جيدة ولا تظهر عليه أعراض المرض إلى شخص آخر مناعته ضعيفة، ويتسبب ذلك في وفاته.

وتابع: "الموقف مش سهل.. مش عايزين نبقى زي إيطاليا"، في إشارة إلى كثرة الوفيات الناجمة عن انتشار وباء كورونا في هذا البلد. وتساءل الجارجي: "هل المواطن ملتزم؟.. طالما مش ملتزم هنقدر إزاي على منع الفيروس".

ناصر حاتم

المصدر: المصري اليوم