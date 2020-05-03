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"حماس": نسعى إلى إنجاز حقيقي في ملف تبادل الأسرى مع إسرائيل

أخبار العالم العربي

Reuters Ibraheem Abu Mustafa
عناصر لحركة "حماس" - صورة أرشيفية
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أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية أنها معنية بـ"تحقيق إنجاز حقيقي" بعيدا عن التصريحات الإعلامية في ملف تبادل الأسرى مع إسرائيل.

وقال عضو المكتب السياسي لـ"حماس" حسام بدران، في تصريحات نشرتها الحركة على موقعها الرسمي اليوم الأحد، إن قضية الأسرى كانت ولا تزال على رأس أولويات الحركة.

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وشدد على أن "حماس" تبذل كل ما بوسعها ومستعدة لتضحي بكل ما تملكه بغية تحرير الأسرى الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل، مضيفا أن "الاحتلال هو الفيروس الأخطر على الأسرى الفلسطينيين من خلال استمرار اعتقالهم".

وتابع بدران أن الحركة معنية "بأن يكون هناك إنجاز حقيقي أكثر من الحديث في التفاصيل أمام الإعلام"، مضيفا أنه كلما ابتعد الأمر وتفاصيله عن الإعلام كانت النتائج إيجابية والعملية.

كما أعرب المسؤول في "حماس" عن التزام الحركة بمواجهة الخطط الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية، مجددا رفضها للتطبيع مع إسرائيل.

المصدر: RT

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