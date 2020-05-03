رئيس الوزراء المصري للنواب: نجدد التزامنا بتطبيق الطوارئ في أضيق الحدود

جدد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، التزام الحكومة باستخدام إجراءات قانون الطوارئ في أضيق الحدود، مع تحقيق التوازن بين حرية المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار.

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جاء ذلك أثناء الجلسة العامة للبرلمان المصري، اليوم الأحد، حيث استعرض مدبولي، أمام النواب، أسباب اتخاذ قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من 28 أبريل 2020، للحد من انتشار وباء كورونا.

ناصر حاتم

المصدر: RT