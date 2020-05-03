قوات حكومة الوفاق الليبية تشن ضربات على قاعدة الوطية

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، فجر اليوم الأحد، أنها شنت ضربات جوية على قاعدة الوطية غرب العاصمة طرابلس استهدفت مقاتلين موالين لـ"الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر.

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وقال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق الوطني، محمد قنونو، في تصريح مقتضب نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" عبر "فيسبوك": "سلاح الجو ينفذ 3 ضربات جوية قبل قليل على قاعدة الوطية استهدفت آليات وتمركزات لمليشيات حفتر الإرهابية في القاعدة".

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة منذ الإطاحة بنظام الزعيم الراحل، معمر القذافي، عام 2011. ويتنازع على السلطة حاليا طرفان أساسيان، هما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والمتمركزة في العاصمة طرابلس بقيادة فايز السراج، الذي يتولى منصب رئيس المجلس الرئاسي، والحكومة المؤقتة العاملة في شرق ليبيا برئاسة عبد الله الثني، والتي يدعمها مجلس النواب في مدينة طبرق و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر.

وأعلن حفتر، الذي تشن قواته منذ 4 أبريل 2019 هجوما للسيطرة على طرابلس، يوم 27 أبريل، إلغاء العمل باتفاق الصخيرات للتسوية السياسية للنزاع في ليبيا وقبوله "التفويض الشعبي" بقيادة البلاد في المرحلة المقبلة، وسط استمرار العمليات العسكرية بين الجانبين المتناحرين.

المصدر: RT