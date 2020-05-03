بعد المالكي.. ائتلاف علاوي يرفض التصويت على حكومة الكاظمي، ولكن لأسباب أخرى

أعلن ائتلاف "الوطنية" بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علاوي، اليوم الأحد، رفضه منح الثقة لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، لعدم تضمين برنامجها مطالب المتظاهرين السلميين.

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وقال الائتلاف، في بيان صحفي: "لطالما أكدنا على ضرورة مراعاة المطالب الوطنية التي خرجت بها ساحات التظاهر، وأن يكون هناك تمثيل للمتظاهرين والنقابات والاتحادات المهنية".

وأضاف البيان: "لقد عملنا طيلة الفترة الماضية على تحقيق ذلك، سواء من خلال حواراتنا مع الأخ المكلف أو مع القوى السياسية المختلفة، إلا أننا مع الأسف لم نلمس أية بوادر إيجابية لذلك، بالإضافة إلى أن الية اختيار الوزراء كانت مبهمة وغير معلومة، فضلا عن تجاوز المطالب الشعبية في إحالة قتلة العراقيين وحماتهم إلى محاكم علنية خاصة".

وختم بيان "الوطنية" قائلا: "من هذا المنطلق، نعلن أننا لن نمنح الثقة لهذه الحكومة، بل وسنقاطع الجلسة النيابية المقررة وسنكون معارضين سلميين مع كل الوطنيين العراقيين في حال تمريرها".

المصدر: RT