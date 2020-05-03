الجيش المصري يعلن عن مقتل 126 تكفيريا بضربات في سيناء

أعلن الجيش المصري، في بيان اليوم الأحد أن العمليات التي تجريها قوات الجيش والشرطة، في الأيام الأخيرة أسفرت عن مقتل 126 مسلحا بسيناء والعثور على أسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة.

وقال الجيش المصري في بيان، إنه تم تنفيذ 22 عملية مداهمة و16 عملية نوعية عملية نوعية "أسفرت عن مقتل 126 فردا تكفيريا عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء".

وبحسب ما جاء في البيان ألقت القوات الأمنية القبض على 266 فردا من "العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم".

وأكد البيان أن قوات الجيش والشرطة تواصل "جهودها في القضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره وتوفير الأمن".

المصدر: RT