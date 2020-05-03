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الأمم المتحدة تحيي الصحفيين العراقيين في الخطوط الأمامية

أخبار العالم العربي

الأمم المتحدة تحيي الصحفيين العراقيين في الخطوط الأمامية
جنين بلاسخارت
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حيّت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، اليوم الأحد، الصحفيين العراقيين في الخطوط الأمامية .

وقالت في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة: "في اليوم العالمي لحرية الصحافة، نحيي الصحفيين في الخطوط الأمامية في العراق وخارجه".

وأضافت أن "التقارير الصحفية الموثوقة تمكن الجمهور من اتخاذ قرارات مستنيرة ومساءلة القادة، وإن هذا لم يكن يوماً أكثر أهمية منه في أوقات الأزمات".


المصدر: RT

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