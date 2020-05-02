شعبة الإعلام الحربي التابعة "للجيش الوطني الليبي" تنشر فيديو تقول إنه حول القبض على مجموعة "مرتزقة"

نشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة "للجيش الوطني الليبي" يوم السبت، مشاهد مصورة، قالت إنها حصلت عليها بعد أسر مجموعة من "المرتزقة السوريين" في أحد محاور العاصمة طرابلس.

وحسب المشاهد التي عرضها المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، فقد ظهرت مجموعة من "المرتزقة السوريين" في أحد المنازل بالعاصمة طرابلس حسب شعبة الإعلام.

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وبين المقطع وجود مجموعة تضم نحو 10 مسلحين يتداولون الحديث فيما بينهم، ثم يحاولون الخروج من المبنى المتواجدين به، وبعد خروجهم بقليل، استهدفوا بقذيفة هاون.

وبعد عودتهم للمنزل الذي كانوا يتواجدون به، استهدفهم الجيش بقذيفة ثانية أصابت المنزل مباشرة، وظهر عدد منهم ملقى على الأرض دون حراك، كما شوهد بعض منهم مصابين وغير قادرين على الحراك.

ووفق مصادر عسكرية، فإن التسجيل عثر عليه بعد أن تمت مداهمة المكان واستسلام بقية العناصر، بما فيهم مصور الفيديو.

ولم يتسن لـRT التحقق من الفيديو أو توقيته ومكان الأحداث.

المصدر: شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ "الجيش الوطني الليبي"