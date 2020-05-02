مصر.. التحقيق مع 13 شخصا بالإسكندرية بسبب إقامة صلاة الجمعة في مسجد

باشرت نيابة غرب الإسكندرية في مصر، التحقيق مع 13 شخصا، بسبب مخالفتهم قرارات رئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف بحظر إقامة الصلاة في المساجد، في إطار جهود الحد من انتشار وباء كورونا.

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وجاء في إخطار تلقاه اللواء سامي غنيم، مدير أمن مدينة الإسكندرية، أن قسم الشرطة في منطقة اللبان تلقى بلاغا بأداء مجموعة من المواطنين صلاة الجمعة داخل مسجد الضوي أسفل عقار يحمل الاسم نفسه غربي المدينة.

وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وجرى القبض على 13 شخصا أثناء أدائهم صلاة الجمعة داخل المسجد المشار إليه، دون الالتزام بقرارات منع التجمعات وغلق المساجد ومنع صلاة الجمعة والجماعة.

ناصر حاتم

المصدر: RT