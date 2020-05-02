السعودية تعزل المدينة الصناعية الثانية بالدمام وتمنع الدخول إليها أو الخروج منها

عزلت السلطات السعودية مساء يوم السبت، المدينة الصناعية الثانية بالدمام ومنعت الدخول إليها أو الخروج منها وذلك اعتبارا من يوم الأحد وحتى إشعار آخر.

وأعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل المدينة الصناعية الثانية بمدينة الدمام ومنع الدخول إليها أو الخروج منها.

إقرأ المزيد

وقال إن القرار يستثني عمليات الشحن ونقل البضائع، مضيفا أنه تم السماح أيضا بتشغيل المصانع الحيوية داخل المدينة الصناعية الثانية بثلث طاقتها، ودخول المدراء والمهندسين والعاملين فيها، وعدم خروجهم من المدينة الصناعية.

كما أكد المصدر، رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية بحي الأثير في مدينة الدمام اعتبارا من يوم الأحد.

هذا وكانت الداخلية أعلنت في 15 أبريل الماضي، عزل حي الأثير بمدينة الدمام، ومنع الدخول والخروج منه ومنع التجول فيه على مدار 24 ساعة.

مصدر مسؤول بوزارة الداخلية:تقرر رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية التي سبق الإعلان عنها بحي الأثير في الدمام اعتباراً من يوم غد الأحد،وتطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل المدينة الصناعية الثانية بمدينة الدمام ومنع الدخول إليها أو الخروج منها اعتباراً من يوم غد وحتى إشعار آخر pic.twitter.com/ZglhigJCrb — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) May 2, 2020

المصدر: RT + رويترز